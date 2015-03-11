بالصور..مصر والإمارات يؤكدان ضرورة مواجهة الأخطار المهددة للأمن القومى العربى

الرئيس السيسى يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة

أكد الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة أن مؤتمر الاقتصاد المصرى والحضور الواسع من دول ومؤسسات عالمية دليل قوى على اهتمام العالم وحرصه على التواجد والمشاركة فى دعم المسيرة الاقتصادية والتنمية الحضارية لمصر، وهو ما يؤكد على مكانة مصر وقدرتها على توظيف مقوماتها الاقتصادية وتنفيذ استراتيجيات استثمارية مشجعة تصب فى صالح نمو الاقتصاد المصري، معرباً عن ثقته بقدرة القيادة المصرية على إدارة وإنجاح المؤتمر وتحقيق جميع أهدافه لصالح الاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور ا وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتضامن الاجتماعى، والخارجية، والمخابرات العامة. ومن الجانب الإماراتى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية، ووزير الدولة الإماراتي، ونائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فضلاً عن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.

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الرئيس يبحث مع آل نهيان العلاقات الثنائية بين البلدين بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربى والتضامن الاجتماعى والخارجية والمخابرات العامة والوفد الإماراتى

وذكر السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية أن رؤى البلدين تطابقت بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الأخطار التى تهدد الأمن القومى العربى وكذا السلم والأمن الدوليين، لا سيما فى ظل اتساع دائرة انتشار الإرهاب الذى أضحى لا يعرف حدوداً.

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السيسى يرحب بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى



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