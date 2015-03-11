مدرب المنتخب: الحضري ' واجع دماغي ' والشناوي ' أمير الموهوبين '

أشاد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر بعدد كبير من الحراس، وتضمنت الإشادة تصريحًا داعب به المخضرم عصام الحضري.

وقال ناجي بلهجة ساخرة: "الحضري واجع دماغي".

وأضاف "ولكن الحضري له تاريخ طويل ومن أهم الحراس، وأداء الحارس كان مميزا مع الإسماعيلي، وهو الوحيد الذي لعب 20 مباراة في الدوري".

ثم استدرك "لكن هذا ليس معناه أنه سيكون الحارس الأول".

وتابع عبر أثير الشباب والرياضة "شريف إكرامي حصل على عدد ساعات دولية مناسبة، أما أحمد الشناوي فهو أمير الموهوبين، وحارس لديه مواصفات عالمية".

وواصل أحمد ناجي "هناك أسماء أخرى مميزة مثل علي لطفي وعلي فرج والمهدي سليمان ومحمد الشناوي ومحمد عواد، ومحمود أبو السعود رائع".

وأتم "البعض أساء فهم تصريحاتي بأن مصر لديها 10 حراس لديهم مواصفات اللعب الدولي، لأنني أقصد أن يكون الجميع لديه طموح اللعب للمنتخب، فالجهاز السابق بقيادة شوقي غريب اعتمد على 5 حراس في شهر".