أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب المنتخب: الحضري ' واجع دماغي ' والشناوي ' أمير الموهوبين '

Google+ Print
مدرب المنتخب: الحضري ' واجع دماغي ' والشناوي ' أمير الموهوبين ' مدرب المنتخب: الحضري ' واجع دماغي ' والشناوي ' أمير الموهوبين '

أشاد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر بعدد كبير من الحراس، وتضمنت الإشادة تصريحًا داعب به المخضرم عصام الحضري.

وقال ناجي بلهجة ساخرة: "الحضري واجع دماغي".

وأضاف "ولكن الحضري له تاريخ طويل ومن أهم الحراس، وأداء الحارس كان مميزا مع الإسماعيلي، وهو الوحيد الذي لعب 20 مباراة في الدوري".

ثم استدرك "لكن هذا ليس معناه أنه سيكون الحارس الأول".

وتابع عبر أثير الشباب والرياضة "شريف إكرامي حصل على عدد ساعات دولية مناسبة، أما أحمد الشناوي فهو أمير الموهوبين، وحارس لديه مواصفات عالمية".

وواصل أحمد ناجي "هناك أسماء أخرى مميزة مثل علي لطفي وعلي فرج والمهدي سليمان ومحمد الشناوي ومحمد عواد، ومحمود أبو السعود رائع".

وأتم "البعض أساء فهم تصريحاتي بأن لديها 10 حراس لديهم مواصفات اللعب الدولي، لأنني أقصد أن يكون الجميع لديه طموح اللعب للمنتخب، فالجهاز السابق بقيادة شوقي غريب اعتمد على 5 حراس في شهر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار