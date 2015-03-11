جنايات أسيوط تبرىء ١٠ متهمين من “التجمهر”

قضت الدائرة التاسعة المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار عبدالهادي محمد خليفة وعضوية كل

من محمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد ،أعضاء وأمانة سر بخيت شحاتة وزكريا حافظ ، في القضية رقم 10693 مركز أسيوط والمقيدة برقم 2130 جنايات كلي أسيوط ببراءة كل من “محمد كرام توفيق ، أحمد حمدي علي همام ، أيمن حمدي علي همام ، محمد عبدالغفار نصر ، محمد محمد محمد محمود ، علي عبدالرحمن محمد عبدالرحمن وعلي محمد رمضان”.

والقضية رقم 11963 مركز منفلوط لسنة 2014 والمقيدة برقم 2007 جنايات كلي أسيوط ببرءاة المتهم “زين فنجري محمود حسين” وشهرته “زين خميس البرنس”.

والقضية رقم 12564 قسم اول لسنة 2014 والمقيدة برقم 2976 جنايات كلي بالبراءة لكل من “أحمد عبدالمطلب ومحمد شحاته عبدالله”، عما أسند إليهم والمصاريف الجنائية من تهم التجمهر.