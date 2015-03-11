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منصور هادى يستقبل وزير الدفاع ويؤكد على أهمية تحقيق الاستقرار فى البلاد

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منصور هادى يستقبل وزير الدفاع ويؤكد على أهمية تحقيق الاستقرار فى البلاد منصور هادى يستقبل وزير الدفاع ويؤكد على أهمية تحقيق الاستقرار فى البلاد
أكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، اليوم الأربعاء،على أهمية استتباب الأمن والاستقرار فى البلاد باعتباره مطلبًا ملحًا لبناء اليمن بعيدًا عن لغة التأجيج والصراع التى لا يخلق إلا المزيد من المآسى والمعاناة.

وأوضح الرئيس - خلال استقباله، بعدن اليوم، وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحى - أن الشعب اليمنى عانى الكثير وهو اليوم بحاجة إلى بناء وطنه الآمن والمستقر فى إطار ثوابته الوطنية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى باعتبارها السبل المثلى لتحقيق تطلعات الشعب من خلال لغة الحوار.

وذكر بيان للقصر الجمهورى أن الرئيس هادى هنأ - فى اللقاء الذى حضره أحمد المجيدى محافظ لحج - اللواء الصبيحى بسلامة الخروج الآمن والوصول إلى عدن، وقدم له العزاء فى استشهاد قائد حراسته ناصر على جاحص وعدد من المرافقين أثناء خروجه من صنعاء.

وكان الصبيحى قد استطاع التخلص من الحصار الذى فرضه عليه الحوثيون فى صنعاء ووصل إلى بيته فى محافظة لحج فجر الاثنين وبعث له الرئيس هادى وفدين لدعوته إلى عدن، وكان محافظ لحج ضمن الوفد الثانى.
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