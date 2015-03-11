الحوثيون يقتحمون مقر مؤسسة إعلامية خاصة بالحديدة فى اليمن

اقتحم مسلحون من جماعة أنصار الله الحوثيين مقر مؤسسة أثير ميديا للخدمات والإنتاج الإعلامى الخاصة فى محافظة الحديدة غربى اليمن وكسروا الأقفال واقتحموا المكان ولم يكن أحدا متواجدا بالمقر .إعلان - Ads إعلان - Ads
يذكر أن الحوثيين يسيطرون على محافظة الحديدة وقاموا بعزل المحافظ السابق وأجبروا الرئيس اليمنى على تعيين محافظ موال لهم .
وأوضحت إذاعة " وديان" التابعة للمؤسسة أن الحوثيين بقيادة شخص يدعى أبو مالك تمركزوا داخل المقر..ووصفت هذه الممارسات بأنها تفتقد لأدنى اللياقة والمسئولية ولا تراعى حرمة الممتلكات الخاصة .
وتقدمت الإذاعة ببلاغ للرأى العام مستنكرة هذه الأفعال وحملت الحوثيين وعصاباتهم المسلحة المسئولية القانونية والجنائية عن اقتحام المكان .
يذكر أن الحوثيين يسيطرون على محافظة الحديدة وقاموا بعزل المحافظ السابق وأجبروا الرئيس اليمنى على تعيين محافظ موال لهم .
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