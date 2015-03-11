أمن مطروح: القبض على 4 من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة

أعلنت مديرية أمن مطروح اليوم الأربعاء عن إلقاء القبض على 4 من عناصر جماعة الإخوان المحظورة عقب ورود معلومات لقطاع الأمن الوطنى بمطروح عن اعتزامهم القيام بتنظيم مظاهرات مناهضة للجيش والشرطة خلال الفترة الراهنة التى تمر بها البلاد، والاعتداء على المنشات المهمة والحيوية وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالمديرية وفرع الامن العام بمطروح.

وقال البيان الصادر عن مديرية الأمن أنه تم استهداف 4عناصر من جماعة الاخوان وتم ضبطهم وهم محمد ى . م ( 36 سنة ) بكالوريوس فنون جميلة مقيم مطروح وإبراهيم م . ا ( 24 سنة ) مندوب مبيعات وتوزيع مواد غذائية مقيم بمنطقة الكيلو 3 مطروح و تامر ع . ا ( 32 سنة ) طبيب بمطروح و يحى ع . ا . م ( 53 سنة ) تاجر - مقيم مطروح.

وبتفتيش منازلهم عثر على بعض الاوراق التنظيمية والمطبوعة والمنشورات التى تتضمن اهداف جماعة الاخوان الارهابية للاعتداء على المنشات الحيوية والهامة بالدولة وكما تم ضبط بعض اجهزة الحاسب الالى والاسطوانات الممغنطة والتى تحوى على بعض الافكار الخاصة بالجماعة الارهابية وتم التحفظ عليه، وجارِ اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة للتحقيق.