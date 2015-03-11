ضبط 10 كيلو بانجو مزروعة بمنزل عامل بالبياضية جنوب الأقصر

تمكنت قوات الشرطة بمركز البياضية جنوب الأقصر من ضبط نحو 10 كيلو جرامات من نبات البانجو المخدر مزروعة فى حوش ملاصق لمنزل عامل بدائرة المركز.

تلقى اللواء حسام المناوى، مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد أحمد شتا، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ورود معلومات بقيام المدعو "محمد. ا. ع"، 44 سنة، عامل ومقيم دائرة مركز شرطة البياضية بزراعة نبات البانجو داخل حوش ملاصق لمنزله.

على الفور تم تشكيل فريق من ضباط مباحث مركز شرطة البياضية وتم مداهمة منزل المتهم والحوش الملحق به، حيث تبين صحة المعلومات وعثر على كمية كبيرة من نبات البانجو مزروعة داخل الحوش تزن نحو 10 كيلو جرامات.

حرر محضر بالواقعةـ وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.