ضبط إعلانات تحرض على ممارسة الفجور فى قطار أبو قير بالإسكندرية

فوجئ ركاب قطار أبو قير "الخط الداخلى لمحافظة الإسكندرية"، ببعض الأشخاص يوزعون إعلانات جنسية تحرض على ممارسة الفسق والفجور وممارسة الدعارة.

وحدد الإعلان الأسعار التى تبدأ من 20 إلى 80 جنيهًا للساعة، مع تخفيض لحامل ورقة الإعلان، والمثير أن موزعى الإعلان حددوا مكانًا لتلقى تلك الطلبات، وكتب على الورقة خلف موقف الأتوبيس الكائن بمنطقة سيدى بشر.

فى المقابل طالب الأهالى قوات الأمن والشرطة ببحث تفاصيل هذا الإعلان الذى يوزع بشكل علنى داخل قطار أبو قير، كما طالبوا بشن حملة على المكان، ومراقبة ما يحدث على خط أبو قير الذى شهد فى السنوات الأخيرة عدد من حالات السرقة الجماعية بالإكراه وحالات الاغتصاب نظرًا لبعده عن أعين الرقابة الأمنية.