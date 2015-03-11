رئيس حي الوايلي: عقار العباسية صدر له قرار إزالة بناء على طلب مالكه

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغ عن انهيار عقار بحي الوايلي رقم 5أ شارع الدرديري نهاية كوبري أحمد سعيد.

وأصدر جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة تعليماته بانتقال كافة الأجهزة المعنية لموقع العقار المنهار.

وقد أفاد محمد عثمان القائم بعمل رئيس حي الوايلي والذي أفاد بأن العقار صادر له قرار هدم للخطورة الداهمة بناء على طلب مالكه، كما صدر له رخصة هدم وخطابات تنفيذ وقطع المراقق عنه، وقام قسم شرطة الوايلي من قبل للتنفيذ ولكن رفض أحد المستأجرين بالعقار الخروج من المنزل على مسئوليته الشخصية، وكتابة إقرار بذلك لحين توفير مسكن بديل له.

وأشار محمد عثمان بأن العقار المنهار لم يكن به أحد سوى طفلين تمكنت أجهزة الحماية المدنية من إخراج طفل يبلغ من العمر عاماً نقلته والدته إلى المستشفى ، وجاري البحث والتنقيب عن الطفل الآخر البالغ من العمر 3 سنوات.

وأصدر المحافظ تعليماته بتشكيل لجنة هندسية من حي الوايلي لمعاينة المنزل المجاور للعقار المنهار لتحديد مدى تأثره من الحادث.