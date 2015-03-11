تموين أسوان: المواد البترولية متوفرة ونقوم بحملات مفاجئة على محطات الوقود

أكد حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان على أن موقف توافر المواد البترولية بمحطات الوقود مطمئن وآمن وخاصة فى ظل جهود محافظ أسوان مصطفي يسرى ومتابعته أول بأول مع مسؤولى وزارة البترول لتأمين احتياجات المحافظة من السولار والبنزين بشكل يومى ومتواصل.

واشار العربى إلى أن ظاهرة تكدس السيارات على بعض محطات الوقود يرجع لبعد المسافة بين المحافظة ومنبع توريد المواد البترولية والتى تصل لحوالى 1200 كم ،مما يؤدى بدوره لقلة الوارد وخاصةً من السولار , فى حين أنه لا توجد أى مشكلة فى إشباع السوق المحلي من بنزين 80 أو بنزين 92 أو أسطوانات البوتاجاز والمتوفرة بشكل دائم سواء من خلال الموزعين أو بنظام الديلفرى التابع لشركة “بوتاجاسكو” بسعر 13 جنيه للأنبوبة.

وأضاف حسام العربى أن ذلك القرار حقق التوازن المطلوب فى الأسعار وتوافر أنبوبة البوتوجاز طبقاً للوزن القانوني , بجانب القرارات الصارمة والإجراءات الاستباقية الرادعة التى اتخذها المحافظ منها توجيه إنذار لأصحاب المستودعات بغلقها 6 أشهر في حالة وجود أي مخالفات في التوزيع , مع سحب تصريح عربات توزيع الاسطوانات في حالة بيع الأنبوبة بأسعار مبالغ فيها وتحويل المخالفين للنيابة , علاوة علي تشغيل مصنع تعبئة البوتاجاز بسلوا بكامل طاقته وعلي مدار الأسبوع.

وأشار وكيل وزارة التموين بأسوان إلى أن محافظ أسوان أثناء مروره المفاجئ اليوم على محطة التعاون بطريق السادات وجه قائد المرور بتحويل وتوجيه سيارات النقل الثقيل للمحطات الموجودة خارج مدينة أسوان وعلى الطرق السريعة والمتوافر بها جميع المنتجات البترولية , ومنع دخولها لمحطات الوقود داخل المدينة ،مما يؤدى لسحب معظم الكميات الواردة , بجانب تسببها فى التكدس والانسداد المرورى بالشوارع.

وأضاف العربى أنه يجرى حالياً تنظيم حملات مفاجئة من مفتشى مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين للمرور على جميع محطات الوقود والبالغة 62 محطة على مستوى المحافظة لتحقيق الرقابة المشددة ،ومنع أى محاولات للتلاعب من مافيا السوق السوداء التى تحاول تحقيق أرباح سريعة على حساب المواطن البسيط من خلال ترديد الإشاعات وخلق حالة من البلبلة عن وجود نقص فى المواد البترولية ، وهو الذى يتطلب فى الوقت نفسه زيادة الوعى من المواطنين بخطورة ذلك .