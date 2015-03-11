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120 فنان وفنانة من الأوبرا يشاركون بإحتفالية المؤتمر الاقتصادي .الجمعة المقبلة

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120 فنان وفنانة من الأوبرا يشاركون بإحتفالية المؤتمر الاقتصادي .الجمعة المقبلة 120 فنان وفنانة من الأوبرا يشاركون بإحتفالية المؤتمر الاقتصادي .الجمعة المقبلة

صرحت الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيس دار الاوبرا ان أكثر من 120 فنان من فرق الاوبرا يشاركون بالاحتفالية الرسمية التى تقام على هامش مؤتمر القمة الاقتصادية فى شرم الشيخ ، وذلك مساء الجمعة 13 مارس بالمسرح الروماني.

وتنظم الاحتفالية محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة الثقافة ودار الاوبرا المصرية ،وتشمل جزئين الاول لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الشاب أحمد عامر ،ويتضمن مجموعة من أشهر الاغانى الوطنية التى تدعم روح الانتماء للوطن ،ومنها موسيقى دموع فى وقحة ، أحلف بسماها ، الله الله على المستقبل، مشربتش من نيلها ، تسلم ايدينك ، التى فى خاطري ، البندقية ، حبايب مصر، بالاحضان ، بلادى يا بلادى ، ادخلوها سالمين ، بالسلام واوبريت الارض الطيبة اداء نجوم الغناء بفرق الموسيقى العربية ( سماح عباس – احمد عفت – ياسمين على – محمد حسن – ايمان عبد الغني – هانى عامر – اجفان – وليد حيدر).

وأكدت عبد الدايم ان الجزء الثانى يشمل عرضا تقدم خلاله فرقة بالية أوبرا القاهرة بأشراف أرمينيا كامل مجموعة من اللوحات الفنية الراقصة من التراث الشعبى المصري والعالمى ،ومنها رقصات فرعونية ، خطوات شرقية ، صعيدى ، اسكندرانى ، الحجالة ، الزار ومشاهد من باليه النيل وزوربا.

 

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