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النيابة تأمر بضبط وإحضار “مشرف أطفال” بمستشفى خاص بمدينة نصر بسبب الإهمال

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النيابة تأمر بضبط وإحضار “مشرف أطفال” بمستشفى خاص بمدينة نصر بسبب الإهمال النيابة تأمر بضبط وإحضار “مشرف أطفال” بمستشفى خاص بمدينة نصر بسبب الإهمال

 

أرشيفية

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب بضبط وإحضار مشرف الأطفال في مستشفى خاص بمدينة نصر لاتهامه بالإهمال، مما تسبب في قيام محامي بانتحال صفة طبيب وقيامه بإجراء عملية لطفلة، مما أدى لوفاتها داخل المستشفى.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغًا من أهل طفلة يتهمون فيها طبيبًا بقيامه بالتسبب في وفاة نجلتهم داخل المستشفى.

وبعمل التحريات اللازمة تبين أن المتهم “محمد . ع – محامي” انتحل صفة طبيب ومارس مهنة الطب وقام بإجراء العملية للطفلة مما أدى إلى وفاتها.

وعلى الفور تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر من ضبطه وإحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.

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