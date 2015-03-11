القشرة التجميلية أفضل طرق علاج بروز الأسنان "الضب"

بروز الأسنان أو "الضب"، من العيوب الخلقية التى تسبب مشاكل نفسية للأشخاص نظرا لارتباطها بمفهوم جمال المظهر.

بروز الأسنان" الضب"

>يقول الدكتور محمد عماد استشارى تجميل الأسنان وعضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، إن بروز الأسنان بالفك العلوى بالفم أو ما يطلق عليه "الضب" هو أحد الأمور التى تسبب الكثير من المشاكل النفسية للأشخاص، نظرا لأنه يساهم فى إضفاء شكل غير محبب لهم.

علاج وتجميل بروز الأسنان

>وأشار د. عماد أن الكثير من الأشخاص يلجأون إلى اتباع الحلول التجميلية المختلفة للتخلص من مشكلة بروز الأسنان "الضب"، حيث استخدام ما يعرف باسم القشرة التجميلية للأسنان والتى تعد أفضل الوسائل التجميله المتاحة لعلاج بروز الأسنان.

استخدام القشرة التجميلية لبروز الأسنان

>وأضاف د. عماد أن عملية تجميل الأسنان باستخدام القشرة التجميلية لإزالة الضب يتم إجراؤها من خلال الخطوات التالية:

1) قيام الطبيب بنحت الأسنان البارزة لكى تتوافق مع بقية أسنان الفك العلوى.

>2) وضع القشرة التجميلية على الأسنان وعودتها لوضعها الطبيعى، يتوقف على الشروط التالية:

1) نوع القشرة المستخدمة والتى يجب أن تتوافر فيها الشروط الطبيعية التى تجعل الأسنان تبدو طبيعية.

>2) درجة شفافية الأسنان الطبيعية، حيث يجب أن تكون متقاربة مع مينا الأسنان الطبيعية.

>3) معامل انعكاس الضوء أو لمعان الأسنان يجب أن يتقارب مع انعكاس الضوء الطبيعى للأسنان، بحيث تبدو وكأنها طبيعة.

وأضاف د. عماد أن نتائج عملية تجميل بروز الفك العلوى يعتمد فى الأساس على نوع القشرة بجانب الأجهزة التكنولوجية المستخدمة.

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