إزالة 38 حالة تعديات على الأراضى الزراعية بـ6 مراكز فى سوهاج

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن الوحدات المحلية لمراكز طما وأخميم ودار السلام وجرجا وساقلته وطهطا تحت إشراف المهندس علاء ياسين سكرتير عام المحافظة وبالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية، قامت بعمل حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 38 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأضاف: تمت إزالة عدد 7 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية ناحية مركز طما، وإزالة عدد 4 حالات منها إزالة حالة تعدٍ على الشارع ناحية مركز أخميم .

كما تم إزالة حالتين تعدى ناحية مركز دار السلام إزالة فورية، كما تمت إزالة عدد 9 حالات ناحية مركز جرجا، وإزالة عدد 9 حالات أخرى ناحية مركز ساقلتة، وإزالة عدد 8 حالات ناحية مركز طهطا.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.