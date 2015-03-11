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أصول ارتداء الفساتين الطويلة

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أصول ارتداء الفساتين الطويلة أصول ارتداء الفساتين الطويلة

الأربعاء 11-03-2015 17:36

تمنح فساتين السهرة الطويلة المرأة أناقةً وجاذبيةً، لذا يقترن لبسها بالمناسبات الرسمية الضخمة. ولكن، لارتدائها أصول تطلع قارئات "سيدتي نت" عليها خبيرة "الإتيكيت" السيدة نادين ضاهر، وتدعوهن إلى الالتزام بها بهدف تحقيق إطلالات راقية:

- يجب ارتداء الفستان الطويل من قبل المرأة، إذا كنت برفقة رجل يرتدي لباساً رسمياً وربطة العنق.
- يفضل الالتزام بارتداء الفستان الطويل، إذا دُعيت المرأة إلى مناسبة هامّة، كحفل عشاء ضخم أو السجادة الحمراء مثلاً، وخصوصاً إذا تم ذكر التقيّد باللباس الرسمي على بطاقة الدعوة.
- يجب أن يصل الفستان إلى الأرض، على أن يغطي الكاحل بالكامل. ويبقى لونه وشكله خياراً للأنثى.
- يمكن ارتداء القفازات الطويلة في هذا المجال، شرط نزعها عند تناول الطعام.
- من الضروري أن يصاحب الكعب العالي الفستان الطويل، على أن يفوق ارتفاعه 5 سنتيمترات، حسب طول السيدة.
- يجب الحرص دائماً على لبس جوارب شفافة تحت الفستان.
- يجب الانتباه إلى إمكانية وسهولة الحركة بالفستان.

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