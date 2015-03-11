حركة تنقلات موسعة بمديرية التموين بالفيوم

وافق المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، على حركة التنقلات الموسعة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، والتى أعدها المدير العام بالتنسيق مع مديرى الإدارات التموينية، بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين من خلال تفعيل دور المراقبة التموينية لضبط الأسواق والأسعار.

كان محافظ الفيوم قد أصدر توجيهات لمدير عام التموين بإعداد خطة عمل موسعة تتضمن نقل بعض العاملين والمفتشين الذين مضوا ثلاث سنوات أو أكثر فى إدارة معينة للعمل بإحدى الإدارات الأخرى بذات الوظيفة، بما يتناسب مع الصالح العام وتحقيق خدمة المواطنين.

شملت حركة التنقلات عدد 35 من العاملين كمفتشين بإدارات التموين الداخلية بمراكز الفيوم وسنورس وأبشواى وإطسا وطامية.

وأكد المحافظ، أن حركة التنقلات تهدف إلى بث دماء جديدة فى الإدارات التموينية المختلفة، وتفعيل المراقبة والمرور الميدانى لتحقيق الصالح العام للمواطنين.