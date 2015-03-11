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ميناء الإسكندرية يشارك فى المؤتمر الاقتصادى بمشروعين عملاقين

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ميناء الإسكندرية يشارك فى المؤتمر الاقتصادى بمشروعين عملاقين ميناء الإسكندرية يشارك فى المؤتمر الاقتصادى بمشروعين عملاقين
قال اللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن ميناء الإسكندرية يشارك فى المؤتمر الاقتصادى، المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجارى، بمشروعين عملاقين سيتم التسويق لهما خلال المؤتمر.

وأضاف اللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أنه يتم حاليا بحث سبل التعاون مع دولة سولفينيا لتشجيع تصدير الخضر والفاكهة، كما سيتم الاعلان خلال الايام القادمة عن الشركة الفائزة بمحطة الصب غير نظيف.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات والعاملين المحالين على المعاش، وقال اللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن وزارة النقل تشهد حركة كبيرة فى طرح المشروعات ويوجد ترابط بين هيئات ومؤسسات الوزارة.

وأضاف اللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن زير النقل أكد على الاهتمام بتسهيل التجارة عبر الموانئ وتفعيل منظومة الشباك الواحد، ونحن ماضون فى تنفيذ ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار اللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إلى أن هناك من يحاول جذب البلاد إلى الخلف، ولكننا ماضون إن شاء الله فى تحقيق أهدافنا بكل إصرار وجدية.

وقال اللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية: نؤمن بأن القيادة السياسية لديها إصرار وإرادة من أجل النهوض بالبلاد، ويجب أن نلتف حولها رغم كل الاستفزازات ستظل قوية قادرة على أرضها وعرضها.

وأضاف اللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية: نجحنا فى تعديل تعاقد الهيئة مع شركة فحم الكوك بمبدأ تحقيق المصلحة للجميع والتعدل أضاف حوالى 40 مليون جنيه للميناء، و نسعى الى أن يتمكن ميناء الاسكندرية من تحقيق 150 مليون طن سنويا ووضعنا خطط قريبة الاجل ومتوسطة الاجل وبعيدة الاجل لتحقيق ذلك.

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مصر 365

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