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محافظ الإسكندرية يزور بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية

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محافظ الإسكندرية يزور بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية محافظ الإسكندرية يزور بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية
زار هانى المسيرى محافظ الإسكندرية بطريركية الروم الأرثوذوكس بالإسكندرية، رافقه فى الزيارة البابا ثيودورس الثانى بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا وكريستوس كابو دايسترس قنصل عام اليونان وعميد السلك القنصلى بالإسكندرية.

وتفقد المحافظ أقسام البطريركية والمتحف الملحق بها وطلب المحافظ تشجيع السياحة الدينية والأثرية من خلال الاهتمام الإعلامى بتلك الأماكن الأثرية، وجلب أكبر عدد من المهتمين بالعودة إلى الإسكندرية واتخاذ التدابير اللازمة لها عن طريق إقامة مؤتمر سياحى خاص للترويج لتلك الأماكن الأثرية بالإضافة لوضع المتحف الملحق بالكنيسة على الخريطة الرسمية للمناطق السياحية بالإسكندرية.

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