استمرار إضراب عمال أسمنت السويس بعد فشل المفاوضات مع الإدارة

قال المهندس سمير عبد العزيز، عضو نقابة العاملين بشركة السويس للأسمنت، إن المفاوضات التى أجريت بين الإدارة والعمال بحضور القوى العاملة باءت بالفشل.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن العاملين بمصعنى الشركة بمنطقتى وادى حجول والقطامية يواصلون إضرابهم لليوم الرابع نتيجة تخلى الشركة عن التزمها بتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الإدارة والعاملين من حقوق وواجبات لكلا الطرفين والتى ينص إحدى بنودها على منح العاملين الأرباح مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يحصل العمال على أرباح 2014 على 44 مليون جنيه لكن فوجئوا بقيام الشركة بإعلان منشور على الموقع الرسمى للشركة وفى البورصة بحصة الأرباح 37.4 مليون جنيه وهى ذات حصة العاملين فى 2012 فيما كنت حصة الأرباح فى 2013 نحو 41 ونصف.

تابع عبد العزيز: أنه تم إيقاف فرنى إنتاج عن العمل نتيجة الإضراب لافتا إلى أن العمال يطالبون بحقوقهم فى الارباح كاملة دون اقتطاع أى جزء منها ما دفع العمال بتحرير محضر ضد الشركة بإثبات إضرابهم نتيجة حرمانهم من حقوقهم كاملة كما تم إخطار محافظ السويس وجميع الجهات الأمنية والمعنية من أجل التدخل لإنهاء الأزمة.