أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عبد الله السعيد يكشف لـ في الجول – عن ' أرخم ' لاعب وسط واجهه في حياته

Google+ Print
عبد الله السعيد يكشف لـ في الجول – عن ' أرخم ' لاعب وسط واجهه في حياته عبد الله السعيد يكشف لـ في الجول – عن ' أرخم ' لاعب وسط واجهه في حياته

كشف عبد الله السعيد نجم وسط الأهلي عن أصعب منافس واجهه في حياته، وهو زميل له حاليا في القلعة الحمراء.

السعيد أجرى حوارا مطولا مع FilGoal.com، ننشره في غضون ساعات قصيرة، وهذا جزء بسيط منه.

عن أصعب مدافع واجهته في حياتك؟ يرد عبد الله السعيد..

وقال عبد الله: "سأختار لاعبا في الوسط وليس مدافعا".

وأضاف السعيد "وسأختاره من الأهلي، لأنه كان الأصعب فعلا حين كنت لاعبا في الإسماعيلي ولم أجد منافسا أكثر قوة منه منذ انتقلت للفريق الأحمر".

وكشف "حسام عاشور.. هناك لاعب ارتكاز يضغط، أخر يجيد الرقابة، هو يفعل الاثنين معا".

وأوضح "عاشور صنع اسما كبيرا بسبب نجاحه في المباريات الكبرى، مثلا الجمهور دوما ما يقول لشيكابالا لا تستطيع المرور منه، وكان يفعل ويقولون عني الأمر نفسه".

وأردف "لا تستطيع أن تتحرك، أن تستغل سرعتك، أو أن تتنفس وعاشور يراقبك.. هو لا يفقد تركيزه أبدا، هو بلغة الكرة أرخم من واجهته في حياتي".

انتظروا حوار FilGoal.com مع عبد الله السعيد..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع