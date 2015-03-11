عبد الله السعيد يكشف لـ في الجول – عن ' أرخم ' لاعب وسط واجهه في حياته

كشف عبد الله السعيد نجم وسط الأهلي عن أصعب منافس واجهه في حياته، وهو زميل له حاليا في القلعة الحمراء.

السعيد أجرى حوارا مطولا مع FilGoal.com، ننشره في غضون ساعات قصيرة، وهذا جزء بسيط منه.

عن أصعب مدافع واجهته في حياتك؟ يرد عبد الله السعيد..

وقال عبد الله: "سأختار لاعبا في الوسط وليس مدافعا".

وأضاف السعيد "وسأختاره من الأهلي، لأنه كان الأصعب فعلا حين كنت لاعبا في الإسماعيلي ولم أجد منافسا أكثر قوة منه منذ انتقلت للفريق الأحمر".

وكشف "حسام عاشور.. هناك لاعب ارتكاز يضغط، أخر يجيد الرقابة، هو يفعل الاثنين معا".

وأوضح "عاشور صنع اسما كبيرا بسبب نجاحه في المباريات الكبرى، مثلا الجمهور دوما ما يقول لشيكابالا لا تستطيع المرور منه، وكان يفعل ويقولون عني الأمر نفسه".

وأردف "لا تستطيع أن تتحرك، أن تستغل سرعتك، أو أن تتنفس وعاشور يراقبك.. هو لا يفقد تركيزه أبدا، هو بلغة الكرة أرخم من واجهته في حياتي".

انتظروا حوار FilGoal.com مع عبد الله السعيد..