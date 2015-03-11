أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أزمة لبعثة رايون سبورتس في مصر بسبب التأشيرات .. والزمالك يتدخل

Google+ Print
أزمة لبعثة رايون سبورتس في مصر بسبب التأشيرات .. والزمالك يتدخل أزمة لبعثة رايون سبورتس في مصر بسبب التأشيرات .. والزمالك يتدخل

تسببت أزمة إدارية لبعثة رايون سبورتس بعدم السفر إلى بتأشيرات إلى احتجازهم في مطار القاهرة لمدة ساعتين بعد وصولهم فجر الأربعاء لمواجهة الزمالك.

ويقام لقاء الزمالك مع رايون باستاد الجونة يوم 15 مارس الجاري.

وعلم FilGoal.com أن القنصل المصري في رواندا قد خاطب الزمالك بأن الضيوف سيصلون دون أن يكونوا استخرجوا تأشيرات للسفر.

وعلى الفور تدخل الزمالك لمخاطبة وزارة الداخلية لاستخراج تأشيرات من مطار القاهرة.

ولكن تبقى الأزمة لسفر البعثة إلى الجونة حيث تقام المباراة، إذ تجبر لوائح الكاف إذا زادت المسافة عن 200 كم، فلابد أن ينتقل الفريق بالطيران.

ويجد الزمالك صعوبة في استخراج تذاكر طيران لبعثة رايون سبورتس، وقد يسافرون مساء الجمعة إلى الجونة.

وفي سياق متصل، وصل إسماعيل يوسف مدير الكرة إلى الجونة للتجهيز لمعسكر الزمالك.

ويخوض الأبيض مرانين يوم الجمعة والسبت على ملعب المباراة قبل اللقاء المرتقب بذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار