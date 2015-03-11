أزمة لبعثة رايون سبورتس في مصر بسبب التأشيرات .. والزمالك يتدخل

تسببت أزمة إدارية لبعثة رايون سبورتس بعدم السفر إلى مصر بتأشيرات إلى احتجازهم في مطار القاهرة لمدة ساعتين بعد وصولهم فجر الأربعاء لمواجهة الزمالك.

ويقام لقاء الزمالك مع رايون باستاد الجونة يوم 15 مارس الجاري.

وعلم FilGoal.com أن القنصل المصري في رواندا قد خاطب الزمالك بأن الضيوف سيصلون دون أن يكونوا استخرجوا تأشيرات للسفر.

وعلى الفور تدخل الزمالك لمخاطبة وزارة الداخلية لاستخراج تأشيرات من مطار القاهرة.

ولكن تبقى الأزمة لسفر البعثة إلى الجونة حيث تقام المباراة، إذ تجبر لوائح الكاف إذا زادت المسافة عن 200 كم، فلابد أن ينتقل الفريق بالطيران.

ويجد الزمالك صعوبة في استخراج تذاكر طيران لبعثة رايون سبورتس، وقد يسافرون مساء الجمعة إلى الجونة.

وفي سياق متصل، وصل إسماعيل يوسف مدير الكرة إلى الجونة للتجهيز لمعسكر الزمالك.

ويخوض الأبيض مرانين يوم الجمعة والسبت على ملعب المباراة قبل اللقاء المرتقب بذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.