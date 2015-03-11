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كوفي: الزمالك يهدف لتوجيه رسالة قوية في انطلاق الكونفدرالية

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كوفي: الزمالك يهدف لتوجيه رسالة قوية في انطلاق الكونفدرالية كوفي: الزمالك يهدف لتوجيه رسالة قوية في انطلاق الكونفدرالية

أكد محمد كوفي مدافع الزمالك أن فريقه يطمع في تحقيق انتصار كبير على رايون سبورتس في ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك أولى مبارياته تحت قيادة جهاز فني جديد على رأسه البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

وقال كوفي لمراسل FilGoal.com: "الزمالك منذ فترة لم يشارك في الكونفدرالية، وهذه بطولة جديدة وأجواء مختلفة".

وأضاف "ولكن لدينا أمل ودافع لتحقيق فوز كبير لكي يكون رسالة لباقي الفرق .. وتكون انطلاقة قوية للزمالك".

ولم يحصل الزمالك على بطولة إفريقية منذ 2003 بالتتويج بكأس السوبر أمام الوداد البيضاوي المغربي بفوزه 3-1.

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