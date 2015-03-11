حوار في الجول – ' الناجح ' عبد الله السعيد يجيب.. لماذا لم يتحول إلى أبو تريكة

حين جاء عبد الله السعيد إلى الأهلي كان الجمهور ينتظر محمد أبو تريكة جديد، لكن شيء ما حدث.. لم يعد يسجل كثيرا، لم تعد كراته الثابتة عظيمة، حدث خلل ما لم يتم حله إلا قريبا.

عبد الله السعيد يقول: "بالنسبة لي، لو أردت تقييم تجربتي مع الأهلي، فأنا ناجح.. لكني أعرف أن الجمهور ينظر للأمر بعين مختلفة".

ويقدم FilGoal.com حوارا مطولا مع عبد الله السعيد، في إطار سلسلة حواراته مع نجوم القلعة الحمراء.

أكره الجناح الأيمن

وعن لماذا كان رائعا مع الإسماعيلي، رد "لأني كنت ألعب في فريق يهاجم بلا أي ملمح دفاعي.. هذا مختلف طبعا في الأهلي".

يحكي عبد الله السعيد "حين تعاقد معي الأهلي، كان مانويل جوزيه هو المدير الفني للفريق.. عاملني بشكل جيد، كان يعرف بالضبط قدراتي ويوظفها كما ينبغي.. لهذا بدايتي كانت جيدة".

وأضاف "ثم جاءت حادثة بورسعيد.. هنا يجب أن أوضح، أنا لاعب أتأثر كثيرا بالأجواء.. وفي ظل ما حدث، وفي ظل حالة البلاد كلها، وفي ظل توقف النشاط، مستواي تأثر طبعا".

وأردف "ثم جاء كابتن حسام البدري، فجأة لم أعد أساسيا، لم أفهم ما حدث.. ذهبت إليه وتحدثت معه، وفي النهاية لم أفهم أيضا، بدأت أشارك كبديل كثيرا".

وأكمل "أنا أكره اللعب في الجناح الأيمن.. مكاني الصحيح هو بين ثنائي هجومي، صانعا للألعاب بحريتي كاملة".

وأفاد "أفضل ثاني مركزي لدي هو الجناح الأيسر، لإن بإمكانك أن تدخل للعمق وتسدد.. لكني مع البدري لعبت على الجناح الأيمن".

وأوضح "هنا تكمن المشكلة.. الجمهور ينتظر مني الأهداف لأنه يعرفني.. لكن حتى يحصل على الأهداف كان عليه أن يعي، أن هناك مدربين لم يضعوني في مكان يتيح لي تسجيلها".

ثم استدرك "لكني لا أصنع مشكلة، أنا لاعب ملتزم، وقد شاركت كجناح كما طلب مني تماما".

وسرد ضاحكا "ربما أدفع ضريبة نجاحي في مباراة لعبت فيها كجناح مكان محمد بركات، من حينها التصق بي هذا المركز رغم أني لا أحبه".

أبو تريكة الجديد

وتحدث بهدوء "ربما كانت المشكلة أني أديت دوري كما ينبغي، فقط الجمهور لم ير هذا الدور لأنه كان ينتظر مني دورا أخر".

وتابع ضاحكا "الناس انتظرت أبو تريكة جديد مع وليد سليمان كبركات جديد.. لكن أبو تريكة وبركات لعبا مع نجوم موهوبة مع مدير فني اسطوري هو جوزيه ووسط جماهير حاضرة في كل المباريات.. بينما نحن الإصابة ضربتنا والجماهير غابت عنا، والمباريات توقفت أصلا".

إذن هذا ما حدث من فترة جوزيه مرورا بحسام البدري، فماذا عن محمد يوسف؟

يجيب عبد الله السعيد "عدت لمركز صانع اللعب بعد اعتزال أبو تريكة، قدمت مباريات طيبة، ثم جاءت الإصابة، وعدت منها على جاريدو".

الخبرة

واستطرد "مع جاريدو الرجل لا يرغب في أن أعود فجأة، يفهم حالتي جيدا، ولهذا كان يمنحني دقائق اللعب بالتدريب، التعليمات الفنية تأتي من أجل مساعدتي، أقدر هذا الرجل كثيرا".

وهنا شدد السعيد "يبدو لي الوقت مناسبا في الكثير من الأشياء.. عملت في مراكز غير مركزي الأصلي، وهذا برغم أنه ضرني في أشياء، إلا أني تعلمت منه الكثير".

وتابع "في الأهلي عليك أن تلعب من أجل الفريق، التفاصيل الدفاعية التي يقوم بها المهاجمون هي من تفرق بين فريق جيد وفريق بطل.. والأهلي بطل".

وأضاف "خبرتي زادت، ثقتي في نفسي دوما كبيرة، عدت لمركزي المحبب.. كل هذه أشياء تجعلني متفائل بالمستقبل".

ويتوقع السعيد أن يكون الأهلي منافسا على الألقاب كلها كما اعتاد بفضل جاريدو، مفصحا "ما حدث أننا نغير جيلا كاملا، هذا حدث في يونايتد في ريال مدريد وفي برشلونة، نحن في هذه المرحلة".

ثم أضاف "لكن الأهلي يمتلك من النجوم الشابة ما يدعو للتفاؤل، نثق في هؤلاء الفتية ثقة كبيرة، الوجود معهم أمر يجعلك متحمسا للعمل لأن مهاراتهم رائعة".

الحلم

وعن الحلم الذي يأمل عبد الله السعيد في تحقيقه، قال صاحب الـ29 عاما: "ربما حلم الاحتراف في أوروبا قد فات أوانه".

ثم استدرك "ربما الحلم الحقيقي الذي لازال يراودني هو كأس العالم.. أحلم باللعب في المونديال، وأرى أن وقتي مع المنتخب لم ينته بعد".