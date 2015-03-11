الأهلي Vs رواندا – الخطيب افتتح مشوار 1987.. ومنافس الزمالك ضحية 1999

يفتتح الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2015 بلقاء الجيش الرواندي.. ثالث مواجهة للفارس الأحمر أمام الأندية الرواندية في تاريخه الإفريقي، وأول مرة يواجه فيها "نادي الجيش الوطني الرواندي لكرة القدم"، الإسم الرسمي لبطل رواندا.

الأهلي التقى الأندية الرواندية من قبل في مواجهتين شملتا 4 مباريات، حقق الأهلي الفوز في اثنتين منهما وتعادل في واحدة وخسر أخرى، وسجل لاعبوه 8 أهداف مقابل هدفين في شباكهم، وتأهل الأهلي فائزاً في مجموع المواجهتين.

ويستعرض FilGoal.com مواجهات الأهلي ع الفرق الرواندية عبر التاريخ..

المواجهة الأولى للأهلي مع أندية رواندا كانت في دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال (المسمى القديم لدوري أبطال أفريقيا) في 1987 أمام فريق "بانتير نوار" أو (الفهود السوداء" باللغة الفرنسية)

فاز الأهلي ذهاباً في القاهرة برباعية دون رد، افتتحها محمود الخطيب وأضاف مصطفى عبده (هدفين) ومجدي عبد الغني بقية الأهداف.

وفي لقاء العودة بالعاصمة الرواندية كيجالي تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، وسجل هدف الأهلي أيمن شوقي.

وتأهل الأهلي للدور التالي بمجموع 5-1 في المباراتين.. وواصل الأهلي مشواره في البطولة التي توج بلقبها في نهاية المشوار على حساب الهلال السوداني في الدور النهائي.

منافس الزمالك

أما ثاني وآخر مواجهات الأهلي مع الأندية الرواندية فكانت في دور الستة عشر لدوري الأبطال عام 1999 حين واجه "رايون سبور" الذي يلاقي الزمالك في دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية هذا الموسم.

الأهلي فاز ذهاباً في القاهرة بثلاثية نظيفة سجلها حسام حسن (هدفين) ومحمد جودة، بينما خسر الأهلي إياباً بهدف وحيد ليبلغ مرحلة المجموعات بفوزه بنتيجة 3-2 في المجموع.