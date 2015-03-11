البدري: جاريدو ليس مظلوما

رفض حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي "نغمة" أن خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي يعاني من نقص حاد في الصفوف، على حد وصفه.

وقال البدري: "جاريدو فاز ببطولتين مع الأهلي، ولكن دعونا ننتظر بعض الوقت، ليكون تقييمه بشكل دقيق".

وأضاف "لا أرى أن المدرب الإسباني مظلوم كما يردد البعض، بالعكس الأهلي حاليًا يضم أفضل لاعبين في مصر بكل الصفوف".

وتابع مدرب الأهلي الأسبق "هناك العديد من الأندية، لا تضم سوى لاعب واحد مميز في كل مركز".

وأتم البدري: "دعونا ننتظر ونمنح جاريدو الفرصة، وأرى أن الأمور تتحسن معه".