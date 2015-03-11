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الثنائي الأوليمبي ينضم لتدريبات الزمالك .. وعيد جاهز لرايون

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الثنائي الأوليمبي ينضم لتدريبات الزمالك .. وعيد جاهز لرايون الثنائي الأوليمبي ينضم لتدريبات الزمالك .. وعيد جاهز لرايون

عاد مصطفى فتحي وأحمد سمير ثنائي منتخب مصر الأوليمبي للتدريبات الجماعية للزمالك يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة رايون سبورتس يوم 15 مارس.

ويحل رايون سبورتس ضيفا على الزمالك بذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية في ملعب الجونة.

ونقل مراسل FilGoal.com أن الثنائي سمير وفتحي شاركا في التدريبات الجماعية لأول مرة منذ العودة من معسكر منتخب مصر الأوليمبي الذي واجه كينيا.

وتم الاطمئنان على أحمد عيد عبد الملك جناح الزمالك بعد أن كانت هناك شكوك حول لحاقه بمباراة رايون سبورتس.

وبات عيد جاهزا بالمشاركة في مران الزمالك.

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