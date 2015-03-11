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ولي عهد أبو ظبي يتجه إلى شرم الشيخ للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادي

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ولي عهد أبو ظبي يتجه إلى شرم الشيخ للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادي ولي عهد أبو ظبي يتجه إلى شرم الشيخ للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادي

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

توجه اليوم الأربعاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي، بعد زيارة قصيرة للقاهرة استغرقت ساعات التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح لبحث آخر استعدادات للمؤتمر الاقتصادي.

كما بحث الجانبان عدد من القضايا الإقليمية والدولية على رأسها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في كل من سوريا والعراق واليمن، بالإضافة إلى بحث التعاون بين البلدين لمكافحة الإرهاب والمنظمات والجماعات الإرهابية في المنطقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في وداع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان باستراحة الرئاسة قبل توجه من مطار القاهرة الدولي غلى مدينة شرم الشيخ.

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