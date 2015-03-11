حارس روما الأسبق: صلاح عنصر حاسم .. افتقد الثقة في إنجلترا

أشاد باولو كونتي حارس مرمى روما وفيورنتينا في فترة السبعينات والثمانينات بالدولي المصري محمد صلاح جناح الفيولا قبل مواجهتهما الخميس.

ويحل روما ضيفا على فيورنتينا في إطار ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي.

وقال كونتي في تصريحاته لصحيفة (توتوميركاتو ويب): "مباراة فيورنتينا وروما غالبا تعتمد على المهارات الفردية للاعبين".

وأضاف "صلاح وجيرفينيو سيكونا عنصرين حاسمين".

وأفند رأيه في صلاح مؤكدا "لقد أبلى بلاء حسنا، والآن علمنا أنه لاعب عظيم، قدم دليل على هذا من خلال ما أظهره مع فيورنتينا".

وتابع "صلاح أصبح لاعبا أساسيا في فيورنتينا، وربما كان قد افتقد الثقة في إنجلترا".

ولم يعتمد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي على صلاح، قبل انتقاله معارا إلى فيورنتينا لمدة موسم ونصف الموسم، ونجح في تسجيل ستة أهداف خلال ثماني مباريات.