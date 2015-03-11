تركيا تغلق معبرين حدوديين مع احتدام المعارك حول حلب السورية

قال مسئولون أتراك اليوم الأربعاء إن تركيا أغلقت معبرين حدوديين مع سوريا كإجراء احترازى مع احتدام القتال حول مدينة حلب فى شمال سوريا.

وقال مسئولون فى معبرى أونجوبينار وجيلفيجوز فى إقليم خطاى التركى إن المعبرين أغلقا فى وجه السيارات والأفراد القادمين من سوريا من التاسع من مارس.

وسمح للسوريين الذين يحملون جوازات سفر بالعبور عائدين إلى سوريا، وأبقت تركيا حدودها مفتوحة للاجئين منذ بداية الحرب الأهلية السورية قبل أربعة أعوام. ولكنها تعرضت لانتقاد لتقاعسها عن اتخاذ خطوات تمنع المقاتلين الأجانب من العبور والانضمام إلى الجماعات المتشددة ومنها تنظيم الدولة الإسلامية.

وحلب التى تبعد نحو 50 كيلومترا جنوبى الحدود مقسومة بين قوات حكومية وجماعات معارضة مسلحة تقاتل بهدف الإطاحة بنظام حكم الرئيس بشار الأسد فى حرب تشير تقديرات إلى أن 200 ألف شخص قتلوا فيها.

وقتل العشرات يوم الأربعاء الماضى حينما هاجم متشددون مسلحون مبنى أمنيا تابعا للحكومة السورية فى حلب وفجروه وشنوا هجوما بالأسلحة.

وأعلنت جماعات جهادية منها جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وجيش المهاجرين والأنصار مسؤوليتها عن الهجوم.

ويأتى إغلاق المعبرين الحدوديين التركيين بعد ضربة جوية يوم الأحد فى شمال غرب سوريا على مقربة من الحدود فأصابت معسكرا تستخدمه جبهة النصرة. وهذا ثانى هجوم كبير على الجماعة فى الأيام القليلة الماضية.

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