"المحامين العرب" يرفض تصريحات إيران باعتبار بغداد عاصمة الإمبراطورية الفارسية

أعلن اتحاد المحامين العرب رفضه تصريحات على يونسى مستشار الرئيس الإيرانى للشئون الدينية والأقليات، والتى تعتبر بغداد عاصمة للإمبراطورية الفارسية التى عادت حسب قوله، معربا عن استنكاره وإدانته لهذه التصريحات.

وقالت الأمانة العامة للاتحاد فى بيان لها اليوم الأربعاء، إنها تعتبر مثل هذه التصريحات عدواناً كبيراً على سيادة واستقلال العراق، وغير مقبولة فى أى إطار أو سياق، وتعبر عن جهل عظيم بتاريخ نضال الشعب العربى فى العراق وماقدمه فى سبيل الدفاع عن العراق أمام الأطماع الأجنبية والنيل من اسقلال العراق وسيادته .

وأكدت الأمانة العامة للاتحاد أن العراق جزء لايتجزأ من الأمة العربية، فضلا عن كونه دولة من الدول القائدة لحركة العروبة وله دوراً كبيراً فى التجارب الوحدوية العربية، والتى تآمرت عليها القوى الأجنبية دولياً واقليمياً.

ولفتت الأمانة العامة إلى أن هذه التصريحات غير المسئولة تعبر عن نوايا مسؤوليين بدولة من دول الجوار العربى وتخل بمبدأ حسن الجوار وتغلب عوامل الصدام على عوامل التعاون واحترام سيادة واستقلال الدول المجاورة فى الإقليم ومن ثم فإنها تزيد من الأزمات وتقلل من فرص مواجهة المخاطر الخارجية والتحديات الداخلية .

وطالبت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب القيادة السياسية الإيرانية بسحب هذة التصريحات المعادية للعراق وأمته العربية، وقالت إنها تلفت نظر إيران إلى خطورة اتباع سياسة استغلال الفرص والأزمات الإقليمية وانشغال العرب فى مواجهة الحرب الإرهابية ومخططات التقسيم والتجزئة من أجل فرض وتمرير مشاريع وتحقيق أطماع من دولة من دول الجوار وهو الأمر الذى اثبت التاريخ أن مآله الفشل وارتداد تداعياته السلبية على إيران.