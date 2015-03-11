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بالفيديو.. أعضاء “تمرد” يهتفون “تحيا مصر” فى قلب قناة السويس الجديدة خلال جولة بحرية

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بالفيديو.. أعضاء “تمرد” يهتفون “تحيا مصر” فى قلب قناة السويس الجديدة خلال جولة بحرية بالفيديو.. أعضاء “تمرد” يهتفون “تحيا مصر” فى قلب قناة السويس الجديدة خلال جولة بحرية

جولة حملة تمرد بقناة السويس

قام أعضاء حملة تمرد بجولة بحرية بقناة السويس الجديدة نظمتها هيئة قناة السويس برعاية الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الذى استقبل أعضاء الحملة فى ظهر اليوم بمركز المحاكاة التابع للهيئة قبل أن يتوجههوا إلى قناة السويس الجديدة عبر قاطرة تابعة للهيئة ولنشين حملوا نحو مائة من أعضاء الحملة.

ودخلت القاطرة واللنشين إلى قناة السويس الجديدة عبر قناة الاتصال بالكيلو84 عبر قناة السويس الحالية ومنها إلى القناة الجديدة وشاهدوا الكراكات العاملة بالقناة الجديدة وفنادق العاملين بها وتبادلو ا معهم التحية ،وهتفوا جميعاً “تحيا ” رافعين أعلام مصر.

وتقدم الجولة عدد من قيادات الحملة على رأسهم على رأسهم محمد نبوى وسام وردة وعبد الرحيم محمود.

وحرص أعضاء الحملة على التقاط صور تذكارية لهم بالقناة الجديدة على القاطرة ،وهتفوا هتافات ثورة 30يونيو.

ووصف سامر أبو وردة الرحلة بأنها تاريخية ،وتؤكد إرادة المصريين ورئيسهم .

وأكد محمد نبوى المتحدث باسم الحملة أن القناة تعد إعجاز حقيقى يتحقق على أرض الواقع.

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