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وزير الداخلية يمنح جميع السجينات زيارة استثنائية بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم

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وزير الداخلية يمنح جميع السجينات زيارة استثنائية بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم وزير الداخلية يمنح جميع السجينات زيارة استثنائية بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم

اللواء مجدي عبد الغفار

وافق وزير الداخلية على منح جميع السجنيات زيارة استثنائية واحدة فقط خلال الفترة من يوم 16 مارس وحتى 31 مارس 2015، وذلك بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمرأة يوم 8 مارس من كل عام، والإحتفال بيوم المرأة المصرية يوم 16 مارس، وكذا قرب الإحتفال بعيد الأم يوم 21 مارس الجاري.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق المنهج الحديث للتنفيذ العقابي، والذي يتمثل في توفير كافة أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً في مجال الرعاية والتواصل الإجتماعى مع أسرهم والمشاركة بالإحتفال بالمناسبات الرسمية بالدولة، وقيام قطاع مصلحة السجون بتقديم أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون لإعادة تأهيلم للإنخراط في المجتمع مرة أخرى.

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