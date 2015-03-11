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فى شهر المرأة..المواليد الإناث أكثر قدرة على مقاومة أمراض ما بعد الولادة

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فى شهر المرأة..المواليد الإناث أكثر قدرة على مقاومة أمراض ما بعد الولادة فى شهر المرأة..المواليد الإناث أكثر قدرة على مقاومة أمراض ما بعد الولادة
الأنثى مكافحة وقوية منذ لحظة ولادتها إلى وفاتها.. ليست جملة إنشائية ولكنها حقيقة علمية، يدركها أطباء النساء والولادة والأطفال، وتؤكدها الدكتورة هبة محسن محمد أخصائية أمراض النساء والولادة.

المواليد الإناث أكثر قدرة على مقاومة أمراض ما بعد الولادة

جميع المواليد يتعرضون لعدد من المخاطر المتوقعة بعد الولادة مباشرة ولمدة يومين متواصلين، هذا ما توضحه د. هبة، مضيفة أنه من المعروف جيدًا لدى الأطباء واستنادًا لعدد كبير من الإحصاءات المسجلة، أكدت جميع النتائج أن المولودة الأنثى تتميز بقوة أكثر على مقاومة تلك الأمراض والمخاطر المحتملة، بدرجات تفوق المواليد الذكور بحوالى 50%.

الإناث أكثر قدرة على الاستفادة من الحضانة

فى حالة ولادة الأطفال مبكرًا عن الموعد الطبيعى لهم، غالبًا ما يستدعى الأمر وضع المولود فى الحضانة لحين اكتمال نموه.

وفى تلك المرحلة أيضًا تنجح المواليد الإناث فى اجتياز تلك المرحلة بصورة أفضل من الذكور، حيث يستفيد جسدها وينمو أسرع، ويتأثر بصورة أكثر إيجابية تجاه التغذية المقدمة لها.

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