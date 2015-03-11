منظمة دولية: مليون سورى أصيبوا فى العمليات العسكرية للنظام

أعلنت المنظمة الدولية للمعوقين أن مليون سورى أصيبوا فى العمليات العسكرية، لافتة إلى أن النظام السورى لا يوفر وسيلة قتل إلا ويستعملها ويستخدمها ضد المدنيين الأبرياء.

وأوضحت المنظمة- حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن محافظة درعا استهدفت بموجة جديدة من البراميل المتفجرة تحتوى على غاز الكلور السام ألقاها طيران النظام الحربى على بلدة المزيريب غرب المدينة وعلى مقربة من الحدود الأردنية السورية ما أسفر عن حالات اختناق فى صفوف المدنيين بالإضافة إلى وفاة امرأة على الفور.

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