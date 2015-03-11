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القوات اليمنية تعتقل إرهابيًا يقود سيارة مفخخة بعدن

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القوات اليمنية تعتقل إرهابيًا يقود سيارة مفخخة بعدن القوات اليمنية تعتقل إرهابيًا يقود سيارة مفخخة بعدن
اعتقلت قوات أمنية تابعة للأمن القومى اليمنى "المخابرات" بمدينة عدن، فجر اليوم الأربعاء، إرهابيًا يقود سيارة مفخخة قبل تنفيذه لعملية انتحارية فى عدن.

وأوضحت مصادر أمنية أن عناصر الأمن القومى رصدت تحركات الإرهابى المنتمى لتنظيم القاعدة أثناء مغادرته من الحوطة بمحافظة لحج المجاورة لعدن، وكان يقود سيارة مفخخة وتم توقيفه فى حى الرباط بعدن وبتفتيش سيارته عثر على سلاح إلى ووصية كتبها لأمه وإخوانه أبلغهم فيها بأنه قرر تنفيذ عملية انتحارية تستهدف "المرتدين" من قوات الأمن والجيش واللجان الشعبية- بحسب وصيته -.

وأضاف المصادر أنه تم العثور على خطة لدى الإرهابى تحدد مكان تنفيذ العملية وهو شرطة التواهى بعدن.
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