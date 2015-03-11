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المحكمة العسكرية بغزة تقضى بالسجن 15 عاما على متهم بالتخابر مع إسرائيل

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المحكمة العسكرية بغزة تقضى بالسجن 15 عاما على متهم بالتخابر مع إسرائيل المحكمة العسكرية بغزة تقضى بالسجن 15 عاما على متهم بالتخابر مع إسرائيل
أصدرت المحكمة العسكرية العليا بغزة اليوم حكما بالسجن لمدة 15 عاما على متهم بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلى. وقالت مصادر قضائية إن المتهم (ع.ح) البالغ من العمر (24 عاما) من سكان مدينة غزة تم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما لارتباطه بالاحتلال الإسرائيلى لمدة قصيرة.

وأضافت أن الحكم صدر نظرا للأضرار الكبيرة التى تسببها المتهم بنقله معلومات للاحتلال عن المقاومة والأنفاق وأماكن رباط المقاومين فى العدوان الأخير على القطاع.
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