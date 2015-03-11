لجنة إسرائيلية تصادق على بناء 49 وحدة استيطانية بالقدس

صادقت ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء" ببلدية الاحتلال فى القدس المحتلة اليوم الأربعاء، على بناء 49 وحدة استيطانية جديدة فى مستوطنة "راموت" الواقعة شمال غربى المدينة.

وذكر موقع "واللا" الإخبارى العبرى أن البناء الاستيطانى الجديد سيتم على مساحة 2 دونم (الدونم ألف متر) فى مستوطنة "راموت".

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل أعمال البناء الاستيطانى فى القدس المحتلة والضفة الغربية بالمخالفة للقانون الدولى، وهو ما أدى إلى توقف المفاوضات مع الجانب الفلسطينى.

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