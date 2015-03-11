قوات يمنية تنشق عن قائدها لرفضه تنفيذ أمر إقالته من الرئيس هادى

ذكرت صحيفة عدن الغد الإلكترونية، أن نحو 150 من ضباط وجنود معسكر قوات الأمن الخاصة فى عدن أعلنوا تمردهم وانشقاقهم اليوم الأربعاء، على قائد المعسكر العميد عبد الحافظ السقاف الذى يرفض تنفيذ أمر أقالته الصادر من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

وأوضحت مصادر بقوات الأمن الخاصة / الأمن المركزى / أن هؤلاء وهم ينتمون لمحافظات الجنوب يساندهم جنود من محافظات مأرب وتعز وإب رفضوا أوامر السقاف وغادروا المعسكر وتوجهوا إلى أدارة الأمن والتقوا بالمسئولين فى الإدارة وأبلغوهم أنهم لن يعودا إلى المعسكر.

وأشارت المصادر إلى أن المسئولين بإدارة أمن القوات الخاصة أبلغوهم أنه سيتم نقلهم إلى قصر الرئاسة للالتقاء بالرئيس.

وكان السقاف قد رفض تنفيذ قرار الرئيس بنقله إلى صنعاء وتعيين بدلا منه وأكد أن تعيين قائد جديد للمعسكر يجب أن يصدر من وزير الخارجية فى صنعاء ولا زالت الأوضاع متوترة فى عدن.

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