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صافيناز: "لم أقصد إهانة العلم المصري"

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صافيناز: "لم أقصد إهانة العلم المصري" صافيناز: "لم أقصد إهانة العلم المصري"

الأربعاء 11-03-2015 14:02

أقامت الراقصة الأرمينية الاصل صافيناز مؤتمراً صحفياً في أحد المقاهي في منطقة المهندسين لتعلن من خلاله هي ومحامييها عن الكثير من التفاصيل حول النزاعات القضائية التي واجهتها الراقصة خلال الفترة الأخيرة ومنها اتهامها بإهانة العلم المصري ومخالفتها لشروط التعاقد مع أحد الفنادق وغيرها.

خلال المؤتمر، أوضحت صافيناز أنها تحب كثيراً ولم تقصد أبداً الإساءة لعلم مصر بل أردات مشاركة المصريين فرحتهم باختيار الرئيس رئيساً لجمهورية مصر.

بدوره، أوضح محامي صافيناز أن العقد الذي وقعته مع أحد الفنادق كانت شروطه غير سليمة لأنه لم يكن مكتوباً بالغة التي تعرفها صافينار، مشيراً إلى أنه كان من المفترض حضور مترجم ليوضّح لها بنود العقد، وليوقّع هو عليه كشاهد وهو ما لم يحدث، إضافة إلى المبالغة أحياناً في بعض شروط العقد مثل البند الجزائي وهو مليون ونصف دولار.

وكان من المقرر أن ينعقد المؤتمر في أحد الفنادق الكبرى، إلا أن بعض الإجراءات الأمنية عرقلت الأمر، ما استدعى كان انعقاده في أحد المقاهي.

وأعلنت صافيناز خلال المؤتمر عن نيتها إنشاء شركة إنتاج فني برأس مال 3 ونصف مليون جنية مصري.

وحضر بصحبة الراقصة والدتها ومدير أعمالها فطين والمحاميين.

 

 

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