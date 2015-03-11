الشائعات تلاحق حفل نانسي عجرم في المغرب

نشرت بعض المواقع الالكترونية أخباراً تفيد بتعرّض الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لاستغلال من قبل شركة اتصالات مغربية، بشكل غير قانوني، مما قد يعرّض هذه المؤسسة العملاقة في مجال الاتصالات لغرامات مالية قد تصل لملايين الدولارات، بعد أن عمدت إلى استغلال ملصقات الحفل الذي ستحييه الفنانة في أكبر المنتجعات السياحية في المغرب "مازاغان " السبت المقبل في 14 من الشهر الحالي.

بدورنا، اتصلنا بمسؤولة التواصل والعلاقات العامة في المنتجع شادية منعم، فقالت لسيدتي نت: "لا يمكننا التصريح بأي شي حول الموضوع الآن، وكل ما يمكنني أن أؤكده لك هو أن ما نشر عن إلغاء الحفل مجرد أخبار كاذبة والحفل سيقام في موعده ونحن مستعدين لاستقبال نانسي و كل ضيوف السهرة".

كما حاولنا الاتصال بالمكتب الرئيسي لشركة الاتصالات المعنية، ولكننا لم نلقى أي رد.

وعلمت "سيدتي نت" من مصادر إعلامية أن شركة الإتصالات بدأت يوم الاثنين بعملية جمع جميع الإعلانات المنتشرة في الشوارع الخاصة بنانسي عجرم.

وتروج أخبار في وسائل الإعلام المغربية أن نانسي طابت بمبلغ 800 مليون درهم مغربي كتعويض إضافي عن استغلال صورها في الدعاية لإحدى مسابقات شركة الاتصالات.

وتجدر الاشارة إلى أنه لم يصدر أي رد فعل من نانسي التي اكتفت بنشر صورها مع عائلتها في إجازة تقضيها مع أسرتها لم تحدد وجهتها.

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