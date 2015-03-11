ماذا يقول الفنانون عن إمكانية عودة فضل شاكر إلى الفن؟

لا تزال قضية الفنان فضل شاكر تشغل الوسط الفني اللبناني، البعض مؤمن ببراءته ويتمنّى عودته إلى الفن بعد تسوية أوضاعه القانونية، والبعض الآخر يرى أن فضل مذنب، وأنه انغمس في طريق لا عودة عنه، وأنّ إمكانية عودته إلى الفن تبقى رهناً بمدى تقبّل الجمهور له.

كثيرون هم الفنانين الذي رفضوا التعليق على الموضوع، بل حتى أنهم رفضوا أن يذكر اسمهم إلى جانب إسمه، ولكن آخرين أبدوا رأيهم إيجاباً وسلباً بفضل شاكر وبعودته الى الساحة الفنية.

نقابة الفنانين تلتزم الصمت

نقيب الفنانين اللبنانيين شادية دوغان، أشارت إلى أنه عندما يتم التحدث عن صفقة، فإن كلمة صفقة فيها شيء ما غير مفهوم. وقالت "هذا الموضوع يبت فيه القضاء ونحن كنقابة لا رأي لنا في هذا الموضوع، طالما أنه قضائي. اي شخص، سواء كان فناناً أو شخصاً عاديا، تكون مواقفه مخلة تجاه الجيش فلا شك اننا كنقابه ضده".

وهل ترحب النقابة بعودته إلى الفن، قالت دوغان"عندما يبث القضاء في هذا الموضوع، يبقى لكل حادث حديث ويبنى على الشيء مقتضاه. لا تعليق إلا بعد كلمة القضاء".

ملحم بركات: مش شغلتي

ملحم بركات تحدث عن إطلالات فضل شاكر الاخيرة، والصفقة التي يتحدث عنها لتسوية اوضاعه، وقال "لبنان بلد العجائب"، وعن موقفه من عودته إلى الفن، قال "لا أعرف. "مش شغلتي". الدولة هي التي ترحب أو لا ترحب. عندما يصدر الحكم يمكن أن أبدي برأيي".

وعن تهمة وصف فضل شاكر للوسط الفني بأنه "وسخ" وطلب بعض الفنانين الاعتذار عن هذا الكلام، قال" الاعتذار لا يفيد. عندما يصدر الحكم، سوف أتحدث مطولاً. لقد سمعت أنه سيسلّم نفسه، والمحكمة هي التي تحدد براءته من عدمها. لكن المستغرب أنهم أثاروا ضجة كبيرة حوله "بس القصة ما بدها هلقد. هناك زعماء في لبنان هلكوا ولم يفعلوا لهم كما فعلوا مع فضل. لكن هناك طائفة تقف وراءه وتشدّ لمصلحته".

هل يشعر أن هناك صفقة ما تلوح في الأفق، أجاب " يعمل حالياً على تبرئة فضل شاكر". وعن موقفه من ترحيب سالم الهندي بعودة فضل الى الفن، أجاب بركات" وما دخل سالم الهندي.و"وين بعد في روتانا"، وما علاقة سالم الهندي في الفن. إذا تبهدل الفن، ففي أيام روتانا". وتابع بركات " انا لا اعرف قصة فضل، ولكني زعلت لأنه صوت جميل ولا أعرف لماذا فعل بنفسه كل ذلك".

وهل يرى أن فضل تعرض للخديعة؟، أجاب" ولماذا يَخدع! الدين لا يخدع".

ولأن الدين لا يقبل بالقتل والذبح، أجاب " كان على قلبهم مثل العسل. يا عيب الشوم ".

راغب علامة: لا تعليق

الفنان راغب علامة رفض التعليق على موضوع الصفقة التي قيل إنها تدبر لتسوية وضع فضل شاكر، كما أجاب بـ"لا تعليق" عند السؤال عن موقفه من عودة فضل الى الساحة الفنية".

الفنان وائل جسار علق على إطلالة فضل شاكر قائلاً " المتهم بريء حتى تثبت إدانته". وعن موقفه من الصفقة المزعومة، أجاب "هذا الامر سياسي وأنا لا أتدخل في السياسة. كل ما يمكنني قوله هو أن صاحب الحق سلطان، والقضاء لا بد من أن ينصفه، أما إذا كان مذنبا، فهو سيأخذ مجراه".

وهل يرحب بعودة فضل الى الساحة الفنية؟ أجاب وائل "من حقه أن يفعل ما يريده إذا كان وضعه القضائي سليماً. من حق فضل أن يعود وأن يغني وأن نسمعه، أما إذا كان مذنباً، فإن الكلمة الفصل تعود إلى القضاء وحده".

وهل يرى أن الساحة الفنية بحاجة إلى فضل شاكر، علق وائل" نحن خسرنا خلال الفترة صوتا جميلاً وإحساساً عالياً جداً".

كارلا بطرس: لماذا كل هذه الضجة؟

الفنانة كارلا بطرس فضلت في البداية ألا تعطي رأيها، ولكنها عادت وقالت" لا أعرف لماذا إعطائه كل هذه الاهمية. اليوم أصبح نجماً، بل حتى أن نجوميته الحالية تفوق نجوميته عندما كان فنانا. نحن شاهدناه يتصدر نشرات الاخبار ولا أفهم سبب ذلك. "صارو عاملينلو قيمة كتير" وأنا لا يهمني التحدث عن فضل شاكر.

وتابعت كارلا" أشعر أن هناك صفقة ما، ولبنان كله صفقات، حتى "الزعران" يهربون. انا احلم ببلد فيه عدل وحق وان ينال كل انسان حقه، فإذا كان مجرما يحاسب واذا كان بريئا، يفرج عنه. لا أعرف ما اذا كان بريئاً، ولكنني شاهدته في مظاهرات تكفيرية، وهو لم يبرهن عن حسن نية، وكان يفترض به كفنان ان يظل بعيداً عن كل تلك الأمور، وإذا كان يريد ان يمارس قناعته، فيفضل ان يفعل ذلك بينه وبين نفسه. مع أنه كان يملك صوتاً وجمهوراً كبيراً، ولم يكن يفترض به كفنان ان يخذل بعض جمهوره، لأن هناك فئة من الجمهور معه، ولكن الشريحة الأكبر كانت تفضل أن تظل تراه بصورة أجمل وان تسمع صوته الجميل، وان يترك السياسة لأهلها.

ورأت كارلا أن فضل يحاول حالياً "تبييض" صورته، وأضافت" هو أطل أخيرا حليق الذقن، والإعلام يركض وراءه، والإعلام يركض وراء الأشياء السيئة، ويضيء عليها، ويبتعد عن الأشياء الجيدة التي يفترض به أن يضيء عليها، وأن لا أفهم لماذا هو يعطي قيمة لأناس يخذلوننا، ويسيؤون إلى عيشنا وصيت البلد.

وفي حال صدر حكما ببرائته، هل ترحب كارلا بعودة فضل إلى الفن كزميل على الساحة؟ ردت كارلا" أنا لست زميلته، بل أنا بعيدة. انا أرحب بكل شخص صافي النيّة، شرط ألاّ يكرر خطأه. نحن كمسحيين، نسامح ومن يعترف بخطئه، فإن القضاء هو الذي يصدر الحكم بحقه. لكنه بينه وبين ربه هو يعرف جيداً، ما إذا كان مخطئاً أو غير مخطىء، والمسامح هو الله وحده".

مايز البياع: فضل ظلم نفسه وعائلته

الفنان مايز البياع وجد أنه، وبصرف النظر عن كل ما يقال، فأن فضل شاكر لا يمكن أن يستمر في الحياة التي يعيشها حالياً، وكان لا بد وأن يبحث عن حلّ. وتابع" الحل عند السلطات، وهي في الوقت نفسه لا بد وأن تنال حقها منه، وهذا ما لا نعرفه. لبنان بلد الصفقات، واذا كان بريئاً، فلا شك أن القضاء والجيش يعرفان ذلك. لكن فضل ظلم نفسه وعائلته وكل الناس التي تحبه، ولذلك من المستحيل أن يستمر في حياته الحالية".

وعما إذا كان يؤمن خصياً ببراءة فضل شار، قال" هو كان يحمل تفكيراً معينا وهناك من شده الى تفكير آخر ، ولكن لم يكن يفترض به أن "يغوص" إلى هذه الدرجة. كلنا نرفض الظلم والقهر والعذاب ولكن ليس إلى درجة الإساءة إلى مجتمعنا وناسنا وجيشنا".

هل يرحب بعودة فضل الى الساحة الفنية، في حال ثبتت براءته، رد مايز أجاب" هو كفنان يتميز بحالة خاصة ولا أحد يشبهه، فإذا عاد إلى الفن، فإنه سيعود إلى مهنته، بالرغم من كل الأقاويل التي قالها عن الفن والتي انا ضدها، خصوصاً عندما قال أن جو الفن وسخ . كما ان فضل قديم في الفن فأنا مثله ، ولا يعرف الناس عني سوى السمعة الطيبة. في حال قرر العودة الى الفن، فإن الناس هم الذين يحددون متى تعلقهم به، واهتمامهم بهم".

هل يتوقع أن يعود فضل الى مكان وصفه بالوسخ؟ ردّ مايز" لست طبيباً نفسياً. اي إنسان يمكن أن يطلق اتهامات عندما يكون في حالة نفسية معينة. ولكنني ضد الوصف الذي وصف به الجو الفني".