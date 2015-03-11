هل سلّم فضل شاكر نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني؟

ذكرت محطة MTV اللبنانية، أن الفنان المطلوب إلى العدالة سلّم فضل شاكر نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني اليوم، بعد أن بقي أكثر من سنة ونصف مختبئاُ في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وكان فضل قد وكّل المحامية مي الخنسا للدفاع عنه، وقد صرّحت الخنسا قبل أيام أن فضل سيسلم نفسه قريباً إلى الدولة اللبنانية.

من جهتها، نفت مصادر عسكرية لـlbci أن يكون فضل قد سلم نفسه، كما نفت محاميته مي الخنسا معرفتها بالأمر.

يذكر أن فضل محكوم غيابياً بالإعدام بتهمة مشاركته في قتال الجيش اللبناني في أحداث عبرا 2013، والاشتراك في تنظيم إرهابي، بحسب المذكرة الصادرة عن المحكمة العسكرية.