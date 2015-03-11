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حصرياً والد ياسمينا: التلفزيون المصري لم يف بوعده مع ابنتي

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حصرياً والد ياسمينا: التلفزيون المصري لم يف بوعده مع ابنتي حصرياً والد ياسمينا: التلفزيون المصري لم يف بوعده مع ابنتي

الأربعاء 11-03-2015 16:56

على الرغم من تصريح عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون بأن الاتحاد سيتبنّى موهبة متسابقة "أرابز غوت تالنت" ياسمينا، إلا أن ناصر العلواني والد ياسمينا أشار في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" أن عصام الأمير لم يتبنّ ابنته كما وعد، حتى أنه لم يتصل بهم أصلاً للحديث في هذا الأمر، وقال إنّ ما صرّح به الأمير لم يكن أكثر من مجرد كلام فقط لم يتبعه أي خطوات تنفيذية.

وأوضح والد ياسمينا أن ابنته تلقت العديد من العروض من شركات الإنتاج للعمل معها، إلا انه حتى الآن لم يقرر إذ أنه يرفض أن توقّع ابنته مع شركة أجنبية مثل الشركة المنتجة للبرنامج لأنها أجنبية، وأكد أنه يفضّل التوقيع مع شركة مصرية أو عربية.

وعن المستند الذي تمّ تداوله ويؤكد أنّ ياسمينا هي الفائزة باللقب وليس المتسابق المغربي صلاح، قال إنه لا يعلم حتى الآن إذا كان المستند حقيقياً أم مزيفاً ومن هي جهة إصداره.

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سيدتي