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القضاء الأمريكي يتوعّد زينة بعد براءة عز

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القضاء الأمريكي يتوعّد زينة بعد براءة عز القضاء الأمريكي يتوعّد زينة بعد براءة عز

الأربعاء 11-03-2015 17:15

بعد التقرير المبدئي الذي أصدرته نيابة محكمة الأسرة والذي قضى ببراءة الممثل أحمد عز من نسب توأمي زينة إليه في القضية الأشهر حالياً، قد تواجه الممثلة المصرية خطوة تصعيدية من القضاء الأمريكي حيث سبق وقال أحد المحامين الأمريكيين في تقرير تلفزيوني، إن المحكمة المصرية إذا برأت أحمد عز سيختصم القضاء الأمريكي زينة كونها قامت بالتوقيع في الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد الطفلين على أنهما أبناء عز، وهو ما قد يؤدي إلى اتهامها بالتزوير.
وأوضح المحامي أنذ هذه الخطوة تعد خطوة مؤجلة خاصة بعدما تقدمت زينة ومحاميها ببلاغ إلى النائب العام بالطعن على حكم نيابة الأسرة.

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سيدتي