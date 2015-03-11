أخبار عاجلة

وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ريهانا تُشارك حبيبها ليوناردو دي كابريو بطولة فيلمه الجديد

Google+ Print

الأربعاء 11-03-2015 17:40

يبدو أنّ الممثل العالمي Leonardo DiCaprio لم يكن يهدف إلى الحصول على قلب النجمة العالمية Rihanna فقط، إذ بعد العلاقة العاطفية التي جمعتهما سوياً، يتوقّع الآن أن يجمعهما فيلم جديد من بطولة Leonardo.
وقد استطاع النجم إقناع Rihanna بمشاركته فيلمه الجديد " The Crowded Room"، حيث ستقوم بدور إحدى ضحاياه، بينما يُجسّد Leonardo دور شخص مجرم، يُعاني انفصاماً في الشخصية.
يُذكر أنّ الفيلم الجديد " The Crowded Room" مقتبس عن قصّة حقيقيّة، ويؤدّي فيه Leonardo DiCaprio دور Billy Milligan الذي كان متّهماً بالسرقة والاغتصاب في ولاية Ohio الأمريكية في سبعينات القرن الماضي، والذي تمكّن من إقناع هيئة المحلّفين بأنه يُعاني اضطراباً عقلياً ويتمتّع بـ 24 شخصية مختلفة، فلم تتمّ إدانته.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي