ريهانا تُشارك حبيبها ليوناردو دي كابريو بطولة فيلمه الجديد

يبدو أنّ الممثل العالمي Leonardo DiCaprio لم يكن يهدف إلى الحصول على قلب النجمة العالمية Rihanna فقط، إذ بعد العلاقة العاطفية التي جمعتهما سوياً، يتوقّع الآن أن يجمعهما فيلم جديد من بطولة Leonardo.

وقد استطاع النجم إقناع Rihanna بمشاركته فيلمه الجديد " The Crowded Room"، حيث ستقوم بدور إحدى ضحاياه، بينما يُجسّد Leonardo دور شخص مجرم، يُعاني انفصاماً في الشخصية.

يُذكر أنّ الفيلم الجديد " The Crowded Room" مقتبس عن قصّة حقيقيّة، ويؤدّي فيه Leonardo DiCaprio دور Billy Milligan الذي كان متّهماً بالسرقة والاغتصاب في ولاية Ohio الأمريكية في سبعينات القرن الماضي، والذي تمكّن من إقناع هيئة المحلّفين بأنه يُعاني اضطراباً عقلياً ويتمتّع بـ 24 شخصية مختلفة، فلم تتمّ إدانته.

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