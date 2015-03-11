بالفيديو: أريانا غراندي تسقط على المسرح

لم تمرّ حفلة النجمة الشهيرة Ariana Grande في كندا على خير. فخلال أدائها أغنيتها Bang Bang، في إطار جولتها Honeymoon Tour، تعثّرت وسقطت على المسرح.

ويظهر الفيديو تعثر النجمة خلال قفزها بشغف أمام الجمهور، إذ تعثّرت بينما كانت تصعد على مسرحٍ صغير، كان موضوعاً في وسط حلبة الرقص، قبل أن تسقط وهي محاطة بعدد من الراقصين.



واللافت في الموضوع الاحترافيّة التي تصرّفت بها Ariana ، إذ أكملت أغنيتها وكأنّ شيئاً لم يحصل، محاولة عدم لفت الأنظار إلى سقوطها.

يُذكر أنّ Ariana Grande نشرت فيديو مؤخّراًعلى موقع يوتيوب تؤكد فيه أنها كانت "على وشك أن تموت"، بعد أن وقعت ضحيّة خللٍ تقني خلال العرض الافتتاحي لجولتها Honeymoon Tour في مدينة كانساس.