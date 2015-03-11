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ورشة عمل بجامعة سوهاج عن كيفية كتابة مقال علمي

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ورشة عمل بجامعة سوهاج عن كيفية كتابة مقال علمي ورشة عمل بجامعة سوهاج عن كيفية كتابة مقال علمي

ينظم قسم الآثار المصري بكلية الآداب بجامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، ورشة عمل عن كيفية كتابة مقال علمي، برئاسة تحت رعاية الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه.

وأضاف رئيس الجامعة بأن الورشة تقام في أقسام الآثار علي مستوي الجمهورية بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة للتعريف بمنهجية البحث العلمي والطرق المتبعة للنشر العلمي الخاصة بالمعهد والمسماه بـ BIFAO .

وأوضح الدكتور كريم مصلح صالح عميد الكلية، أن الورشة تقام بقسمي الآثار المصري والآثار الإسلامي بقاعات الكلية.

ومن جانبه ذكر الدكتور  احمد علي الأنصاري رئيس قسم الآثار المصري أن الورشة تستهدف الباحثين والمعيدين وطلاب الدراسات العليا، وأشار إلى أن المحاضرات الملقاة بالورشة مفيدة جدًا ومثمرة وتقدم مواضيع ذات أهمية.

 

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