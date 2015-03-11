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تقرير - مونتيلا ' مُجبرا ' يغير مركز صلاح أمام روما

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تقرير - مونتيلا ' مُجبرا ' يغير مركز صلاح أمام روما تقرير - مونتيلا ' مُجبرا ' يغير مركز صلاح أمام روما

يستعد فيورنتينا لمواجهة هامة أمام روما في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي على ملعب أرتيميو فرانكي معقل الفيولا، ويعاني من نقص في الصفوف.

سيغيب ماريو جوميز مهاجم فيورنتينا وسافيتش المدافع للإصابة، وفي ظل عدم قيد ألبرتو جيلاردينيو وأليساندرو ديامينتي في القائمة الأوروبية سيجري عدة تغييرات.

ورصد تقرير عبر موقع (فيولا نيوز) المساند للفريق البنفسجي عن التغييرات التي ستطرأ على تشكيل فيورنتينا.

فسيظهر محمد صلاح في مركز المهاجم الصريح بلا شك - بحسب التقرير- وخلفه خواكين سانشيز الجناح ويبقى الخيار إما بالدفع بإليسيتش في الجناح الأيسر أو فارجاس.

وسيعود مونتيلا لرباعي دفاعي في ظل غياب سافيتش، وربما يعوضه الثنائي جونزالو وباسانتا، والاختيار في الظهير الأيمن بين ميكا ريتشاردز وتوموفيتش.

والتالي شكل خطة فيورنتينا أمام روما ..

ومع غياب فرانشيسكو توتي المحتمل عن مباراة فيورنتينا للإصابة، سيصبح التشكيل المحتمل مثل التالي:

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فيديو اليوم السابع