أخبار عاجلة

والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. اعتصام عمال الكراكات المؤقتين أمام مبنى الإرشاد بالإسماعيلية

Google+ Print
بالصور.. اعتصام عمال الكراكات المؤقتين أمام مبنى الإرشاد بالإسماعيلية بالصور.. اعتصام عمال الكراكات المؤقتين أمام مبنى الإرشاد بالإسماعيلية
Add to Google

واصل العشرات من عمال الكراكات المؤقتين بهيئة قناة السويس، اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى أمام مبنى الإرشاد بالاسماعيلية بأسرهم، اعتراضا على عدم تثبيتهم ومعاملتهم معاملة المثبتين بإدارة الكراكات.

وقال العمال، إنهم يعملون منذ سنوات طويلة بنظام اليومية، وتم الاستغناء عنهم 2008 ثم عاودت الهيئة فى تشغيلهم عام 2011 بعد تطبيق قانون البحر للمثبتين بالعمل يومين والراحة أربعة أيام لسد العجز، إلا أنهم لا يحصلون على أى مميزات مثل زملائهم المثبتين فى الأجر والراحات، وطالبوا رئيس الهيئة الفريق مميش بتثبيتهم.


>G51b1cd389b99e.jpg
>
>
>G51b1cd38d91fd.jpg
>
>
>G51b1cd3926e53.jpg
>
>
>G51b1cd3960059.jpg
>
>
>G51b1cd3997eda.jpg
>
>
>G51b1cd39e1e6d.jpg
>
>
>G51b1cd3a1ed4e.jpg
>
>
>G51b1cd3a5833a.jpg
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365