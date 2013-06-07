بالصور.. اعتصام عمال الكراكات المؤقتين أمام مبنى الإرشاد بالإسماعيلية

واصل العشرات من عمال الكراكات المؤقتين بهيئة قناة السويس، اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى أمام مبنى الإرشاد بالاسماعيلية بأسرهم، اعتراضا على عدم تثبيتهم ومعاملتهم معاملة المثبتين بإدارة الكراكات.

وقال العمال، إنهم يعملون منذ سنوات طويلة بنظام اليومية، وتم الاستغناء عنهم 2008 ثم عاودت الهيئة فى تشغيلهم عام 2011 بعد تطبيق قانون البحر للمثبتين بالعمل يومين والراحة أربعة أيام لسد العجز، إلا أنهم لا يحصلون على أى مميزات مثل زملائهم المثبتين فى الأجر والراحات، وطالبوا رئيس الهيئة الفريق مميش بتثبيتهم.