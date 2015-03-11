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محمد بن زايد يصل القاهرة

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محمد بن زايد يصل القاهرة محمد بن زايد يصل القاهرة

 وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ظهر اليوم الى القاهرة في زيارة قصيرة  لجمهورية العربية الشقيقة. 
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> وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي عبدالفتاح رئيس جمهورية مصر العربية.

ويرافق صاحب السمو ولي عهد ابوظبي خلال زيارته لجمهورية مصر العربية وفد يضم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، ومعالي محمد نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي، وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسعادة اللواء الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

واصطحب الرئيس المصري صاحب السمو ولي عهد ابوظبي الى القاعة الرئيسية في المطار وتبادلا الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية بين البلدين.
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